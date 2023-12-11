СМИ: рейтинг кабмина Японии опустился до 22,5% на фоне скандалов

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного телеканалом FujiTV и газетой Sankei, 71,9% респондентов не поддерживают правительство

ТОКИО, 11 декабря. /ТАСС/. Уровень поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой снизился до 22,5% на фоне нескольких скандалов, в том числе вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом FujiTV и газетой Sankei.

Рейтинг правительства третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне за все время нахождения Кисиды у власти (его кабмин начал работу в октябре 2021 года). При этом не поддерживают правительство 71,9% респондентов, что также является антирекордом. По сравнению с показателями ноября уровень поддержки снизился на 5,3 процентного пункта (п. п.), а доля тех, кто не поддерживает кабмин, увеличилась на 3,1 п. п.

Одним из основных факторов продолжающегося снижения рейтингов стал разгоревшийся вокруг правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и крупнейшей внутрипартийной фракции экс-премьера Синдзо Абэ скандал относительно так называемых откатов (так японская пресса называет нарушения при сборе политических пожертвований).

Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики не могут выполнить норму, в то время как другие перевыполняют ее. Скандал касается тех случаев, когда политик превысил свою квоту. Разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Расследование ведется в отношении всех пяти основных фракций ЛДП, однако пока под подозрение попали лишь члены фракции Абэ. 93,2% участников опроса считают проблематичной реакцию партии и ее фракций на разгоревшийся скандал.

Кисида уже пообещал принять "соответствующие меры" в подходящее время, не уточнив, что именно будет сделано. Однако, по данным источников местных СМИ, глава правительства в ближайшее время планирует провести перестановки в кабмине и руководстве ЛДП, сменив замешанных в скандале политиков.