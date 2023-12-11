ЕС намерен ввести ограничения на финансы и передвижение боевиков ХАМАС

По информации Euractiv, движение уже внесено в список террористических организаций ЕС, что означает заморозку активов боевиков на территории сообщества, однако в документе предлагается принять дополнительные меры в отношении "финансов и дезинформации" радикального движения

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник обсудят новые ограничения в отношении радикального палестинского движения ХАМАС, затрагивающие финансы и передвижение боевиков. Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на внутренний документ дипломатической службы ЕС.

Как указано в документе, новые меры могут касаться финансовых средств боевиков, вопросов передвижения представителей ХАМАС, ответственных за нападение на Израиль 7 октября, а также "других санкций за нарушение прав человека". Источники портала сообщили, что проект "охватывает широкий спектр" возможных шагов. Euractiv подчеркивает, что ХАМАС уже внесено в список террористических организаций ЕС, что означает заморозку активов боевиков на территории сообщества, однако в документе предлагается принять дополнительные меры в отношении "финансов и дезинформации" радикального движения.

"В целом некоторые формулировки в документе, касающиеся международного гуманитарного права и Международного уголовного суда, могут стать проблематичными для некоторых [стран - участниц ЕС]", - сказал один из собеседников Euractiv. По словам европейских дипломатов, достичь консенсуса по поводу новых ограничений против ХАМАС будет проблематично, поскольку такие страны, как Австрия, Венгрия и Чехия, вероятно, их не поддержат. В то же время другие участники сообщества, например, Бельгия и Франция, уже высказывали поддержку подобных мер, а решение США запретить выдачу виз лицам, причастным к насилию над мирными жителями Западного берега реки Иордан, "может вдохновить ЕС" на похожие шаги.

По информации портала, документ основан на предложениях главы дипломатии сообщества Жозепа Борреля, сделанных после встречи министров ЕС в ноябре. В нем также говорится, что ЕС стоит пригласить отдельно друг от друга министров иностранных дел Израиля и Палестины на заседания Совета по иностранным делам, чтобы "поддерживать диалог с обеими сторонами" конфликта.

11 декабря в Брюсселе пройдет последнее в этом году заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза. Главными темами встречи, как ожидается, станут конфликты на Ближнем Востоке и Украине.