Медведчук: власти Украины с подачи США разрушили страну и превратили ее в серую зону

По словам политика, украинский президент Владимир Зеленский не понимает, что страну просто использовали как расходный материал

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Команда нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с подачи своих американских кураторов разрушила страну и превратила ее в серую зону отчуждения, которая нужна Вашингтону, чтобы изолировать Европу от России. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Американцам выгодно было экономически утопить Европу и изолировать ее от набирающей силу России, что они и сделали. При этом Украина рассматривается вовсе не как витрина Запада, а как серая зона отчуждения. И Зеленский сделал все, чтобы Украина такой серой зоной стала. <...> Он уже не президент Украины, а диктатор серой зоны, где работают волчьи законы и человек человеку враг", - написал Медведчук в своей авторской колонке на платформе "Смотрим.ру", добавив, что к такому положению вещей привел непрофессионализм нынешнего украинского лидера.

По словам Медведчука, Зеленский не понимает, что Украину просто использовали как расходный материал. Политик обратил внимание на жалобы украинских властей, что граждане не хотят умирать за государство. "Можно только защищать Зеленского и его свору, и право Украины быть хранилищем всяких опасных отходов подальше от США. Украинскому гражданину достаточно вспомнить, что сделало государство для него, и это приблизит к пониманию о реальном существовании государства Украина. Для обычного гражданина украинское государство - это банда, которая выгребает у него деньги, забирает права, унижает достоинство и заставляет за себя умирать", - написал он.

Медведчук подчеркнул, что ради денег Запада Зеленский "продал судьбу своего народа, запретил любые мирные переговоры и с рабской покорностью говорил то, что от него требовали хозяева из западных спецслужб". При этом, по его словам, в отличие от властей в Киеве, Вашингтон знает, что Украина уже не государство, и будет давать все меньше денег, если будет вообще. "Есть государство, а есть резервация. И что такое резервация в США, в отличие от Украины, знают очень хорошо. Это только Зеленский не понимает, почему с ним, "великим вождем", белые люди перестали пить огненную воду и куда подевался его народ и земли", - написал политик. Он отметил, что нынешние украинские власти уже продали национальные интересы страны и второй раз их продать уже не получится.