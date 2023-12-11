Армия Израиля обнаружила грузовик с ракетами близ школы в секторе Газа

Армейская пресс-служба сообщила, что также обнаружили сумки с автоматами и гранатометами внутри жилого дома

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили близ школы в Джебалии в секторе Газа грузовик с ракетами, а также сумки с автоматами и гранатометами внутри жилого дома. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В Джебалии солдаты обнаружили взрывные устройства, автоматы и гранатометы, которые были спрятаны в сумках с маркировкой БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС) внутри жилого дома. Рядом со школой в этом районе также был обнаружен грузовик с ракетами", - говорится в сообщении.

Кроме того, военнослужащие ЦАХАЛ "обнаружили токарный станок, используемый для производства оружия, а также пусковую площадку ХАМАС, содержащую около 50 снарядов, некоторые из них были заряжены и готовы к запуску", продолжили в пресс-службе.

Там также сообщили, что "военные ЦАХАЛ выявили, а затем нанесли удары по вооруженным переносным ракетным установкам террористов в районе Эш-Шуджаии в секторе Газа". "За минувшие сутки сухопутные подразделения ЦАХАЛ также нанесли удары с воздуха по десяткам террористов в секторе Газа. В частности, были атакованы вооруженные террористы, замеченные на выходе из медицинской клиники во время оперативной деятельности [военнослужащих]", - продолжили в пресс-службе.