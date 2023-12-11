Более 3 300 грузовиков ожидают на белорусской границе въезда в ЕС

В погранкомитете Белоруссии проинформировали о том, что очереди из большегрузов отмечаются на всех направлениях въезда в Евросоюз

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Ситуация со скоплением грузовых автомобилей, ожидающих въезда из Белоруссии в страны Евросоюза, остается напряженной, на границе скопилось более 3 300 машин. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет республики.

"Ситуация остается напряженной, более 3 300 фур ожидают въезда в ЕС", - говорится в сообщении.

В погранкомитете проинформировали о том, что очереди из большегрузов отмечаются на всех направлениях въезда в ЕС. "Более 950 грузовиков фиксируется перед польским погранпереходом "Кукурыки" (сопредельный белорусский - "Козловичи"), его сотрудники с пятницы оформили около 66% авто от нормы. Самый загруженный маршрут на литовском направлении проходит через сопредельный пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони"). Контрольные службы сопредельных литовских погранпереходов пропустили на свою территорию всего 28% большегрузов [от нормы]. Въезда в Литву ожидают более 1870 единиц транспорта", - сообщили в Госпогранкомитете. На латвийской границе перед пунктом пропуска "Патерниеки" ("Григоровщина") въезда на сопредельную территорию ожидают более 485 фур.

"По состоянию на 10:00 скопление легкового транспорта фиксируется перед всеми литовскими пунктами пропуска и польским "Тересполь" ("Брест"), - сообщил белорусский погранкомитет.

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. Без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в польском пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через КПП "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.