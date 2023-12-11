В Киеве с 11 по 14 декабря пройдут военные учения по обороне

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что во время тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Военные учения с целью подготовки к ведению оборонительной операции пройдут в Дарницком районе на юго-востоке Киева с 11 по 14 декабря. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"С 11 по 14 декабря 2023 года в Дарницком районе столицы будут проходить военные учения группировки сил и средств обороны Киева. Во время тренировок состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель обучения - наращивание боевых возможностей во время подготовки и ведения оборонительной операции", - приводятся его слова в сообщении в Telegram-канале военной администрации.

Украинская армия с 4 июня предпринимала безуспешные попытки наступления. Вскоре стало очевидно, что, несмотря на большие потери, контрнаступление так и не принесло ощутимых результатов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем комментарии для журнала The Economist признал, что никаких прорывов ждать уже не приходится. На этом фоне в стране стали чаще говорить о необходимости "переходить к обороне". В частности, экс-глава украинского Генштаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ должны возвести глубокие эшелонные фортификации и сформировать резервы. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что ВСУ с учетом ситуации "меняют тактику", пытаясь продолжать попытки наступления на одних направлениях и организовывая оборону на других.