Президент Аргентины после инаугурации исполнил песню рок-группы La Renga

Переделав текст на свой лад, Милей обещал "сожрать" политическую "касту" страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей после официального вступления в должность исполнил вместе с толпой сторонников отрывок из песни рок-группы La Renga. Об этом сообщила газета La Nacion.

По ее информации, после инаугурации, прошедшей 10 декабря в здании Конгресса страны, Милей исполнил свою версию композиции Panic Show группы La Renga с балкона президентского дворца, под которым собрались сотни людей. Переделав текст на свой лад, Милей обещал "сожрать" политическую "касту" Аргентины. Сторонники подхватили песню нового главы государства и спели вместе с ним. Отмечается, что во время избирательной кампании политик часто исполнял эту песню, которая начинается фразой: "Привет всем! Я лев - зверь, рычащий посреди проспекта".

Милей был избран президентом во втором туре выборов 19 ноября. В нем он одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Милей, экономист по образованию, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь населения, считает необходимым упразднить ЦБ для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар США.