WP: выборщикам Трампа предъявили обвинения из-за попыток пересмотреть итоги выборов

По информации газеты, за последние несколько месяцев "25 из этих 84 выборщиков" были обвинены "в подлоге, даче ложных показаний и предоставлении фальшивых документов"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Почти треть выборщиков, принимавших участие в кампании по пересмотру итогов президентских выборов 2020 году в пользу Дональда Трампа в шести колеблющихся штатах, обвинили в нарушении уголовного законодательства. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, за последние несколько месяцев "25 из этих 84 выборщиков" были обвинены "в подлоге, даче ложных показаний и предоставлении фальшивых документов". Еще 10 человек заключили соглашение с судом больше не выступать в качестве выборщиков на любых выборах, где Трамп будет фигурировать в избирательном бюллетене. Издание отмечает, что первые обвинения против выборщиков, участвовавших в так называемом "заговоре фальшивых избирателей Трампа", были выдвинуты только этим летом, хотя расследования в отношении некоторых из них начались еще 2020 году.

По словам нескольких обвиняемых, они бы не приняли участия в подобной акции снова. Как заявил газете неназванный источник, организаторы предвыборной кампании Трампа "пока не уделяют этому вопросу особого внимания". По оценкам консультанта Республиканской партии Брайана Робинсона, если бывший хозяин Белого дома будет соперничать с Байденом на президентских выборах и перевес в колеблющихся штатах снова будет минимальным, "у партии не будет недостатка в добровольцах" для аналогичной инициативы. В то же время, он признал, что, учитывая этот прецедент, "выборщики от обеих партий могут немного занервничать".

Шесть штатов - Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Нью-Мексико и Висконсин - инициировали расследования в отношении попыток бывшего президента США Дональда Трампа и его команды добиться пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году. Министерство юстиции США также начало аналогичное расследование. Власти увидели в этой кампании попытки вмешательства в выборы, за что ее участникам только в Джорджии грозит тюремное заключение сроком не менее 20 лет.

Трамп неоднократно комментировал проблемы с голосованием на президентских выборах 2020 года по всей стране. "Досрочное голосование в Детройте прошло очень плохо. Люди приходят на избирательные участки, а им говорят: "Извините, вы уже проголосовали", - отмечал политик. Экс-президент указал также на проблемы в штате Пенсильвания, которую в 2020 году он, как и Аризону, уступил Байдену с минимальной разницей в голосах.