СМИ: в Польше начал разгрузку поезд с украинскими грузовиками, которым блокировали КПП

По информации RMF24, окончательные точки доставки грузов - это Германия, Швеция и Литва

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный состав с 13 украинскими большегрузными грузовиками после пересечения польско-украинской границы достиг конечного пункта в Шленском воеводстве на территории Польши, откуда грузовики своим ходом доставят грузы в Германию, Литву и Швецию. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Перевозка украинских грузовиков на железнодорожных платформах началась после того, как польские грузоперевозчики отказались снять блокаду автомобильных пограничных переездов между Польшей и Украиной. Блокада началась 6 ноября, в результате чего у границы скопились сотни украинских большегрузных автомобилей, а время ожидания переезда границы достигало десятков часов.

"Время проезда [поезда] от пограничной станции составило 8 часов, после завершения всех таможенных процедур грузовики съехали с платформ на конечной станции. Окончательные точки [доставки грузов] - это Германия, Швеция и Литва", - цитирует RMF24 сообщение польской фирмы PKP LHS, организовавшей железнодорожную перевозку большегрузного транспорта с Украины.

Сообщается, что грузовики были установлены на платформах вместе с прицепами, а в состав были дополнительно включены 10 пустых платформ, на которые в Польше будут загружены очередные украинские грузовики для доставки на Украину.

Польские перевозчики требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого грузового транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года.