МИД Греции считает, что ситуации на Украине, Ближнем Востоке и в Африке не обнадеживают

В ведомстве при этом приветствовали мирный процесс, происходящий в настоящее время в Закавказье

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Греция приветствует мирный процесс, происходящий в настоящее время в Закавказье, при этом ситуация в других местах - на Украине, Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары не обнадеживает. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

"Сегодня мы собрались в Совете по иностранным делам с насыщенной и важной повесткой дня, - сказал Герапетритис. - Начнем с вопроса Армении и отношений Армении с Европейским союзом. Греция приветствует мирный процесс, происходящий в настоящее время на Южном Кавказе. Благодаря усилиям греческого государства, Армения сегодня приглашена в Совет иностранных дел, чтобы представить позиции для устойчивого мира в широком регионе. Я сам подробно беседовал с министром иностранных дел Армении и намерен в самое ближайшее время посетить эту страну, а сегодня у меня будет возможность увидеться с министром иностранных дел Армении и министром иностранных дел Азербайджана. Напротив, приходящие сообщения не столь обнадеживают на других фронтах, региональных и международных, а именно на Украине, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары, где необходимо предпринять еще более интенсивные усилия для достижения устойчивого мира".

Герапетритис подчеркнул, что "Греция, благодаря внешнеполитическим принципам и ценностям, которым она следует, приобрела важный международный капитал, который она использует на международных форумах, а также является надежным собеседником всех международных и региональных игроков". "Благодаря этой главе мы с благоразумием и уверенностью в себе наводим мосты дружбы в нашем регионе для настоящего и будущего", - сказал глава МИД.