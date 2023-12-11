Почти 400 тыс. жителей Евросоюза посетили Белоруссию без виз с начала года

В Государственном пограничном комитете страны отметили, что речь идет о гражданах Латвии, Литвы и Польши

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Почти 400 тыс. жителей Латвии, Литвы и Польши воспользовались правом безвизового въезда в Белоруссию с начала года. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете Белоруссии.

"С 1 января "безвизом" воспользовались 399 535 иностранцев из Евросоюза: 239 664 гражданина Литвы, 91 849 граждан и 27 959 неграждан Латвии, а также 40 063 гражданина Польши", - говорится в сообщении.

В погранкомитете добавили, что с начала действия в 2022 году безвизового режима в Белоруссию въехал 784 521 иностранец: 487 927 граждан Литвы, 179 983 гражданина и 54 838 неграждан Латвии, а также 61 773 гражданина Польши.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря 2022 года поддержал предложение правительства о продлении упрощенного визового режима для жителей трех стран ЕС до конца 2023 года. Первоначально такой порядок въезда вводился для жителей Литвы и Латвии на период с 15 апреля по 15 мая 2022 года. Затем он был продлен для жителей этих стран и введен для Польши. В Минске рассчитывают, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Белоруссии, ее политике и экономике, ближе познакомиться с культурой народа.