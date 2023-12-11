Пограничники Финляндии ходатайствуют о продлении ареста россиянина Тордена

По данным Helsingin Sanomat, вид на жительство в Финляндии, который ранее выдали Воиславу Тордену на основании обучения его жены в стране, аннулирован

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. /ТАСС/. Пограничная служба Финляндии направила прошение в суд о продлении срока содержания под стражей гражданина России Воислава Тордена, задержанного ранее по запросу Украины. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По данным издания, если задержание продолжается более нескольких дней, пограничная служба должна передать запрос о возможном продлении срока содержания под стражей в районный суд. Суд рассмотрит дело в понедельник.

Также газета пишет, что вид на жительство в Финляндии, который ранее выдали Тордену на основании обучения его жены в стране, аннулирован. Россиянин будет депортирован, ему будет запрещен въезд в страну.

8 декабря Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, отказав в его экстрадиции на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан пограничниками Финляндии, сообщала Helsingin Sanomat.

Торден, ранее носивший имя Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год.

Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики. 28 августа Тордена посетили сотрудники консульского отдела российского посольства в Хельсинки.