Моравецкий заявил, что Польше нужна хорошо вооруженная 300-тысячная армия

По словам премьер-министра Польши, расходы его страны на армию уже сейчас достигают примерно 4% ВВП

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Польше необходима хорошо вооруженная 300-тысячная армия. Об этом в своей программной речи в Сейме (нижней палате парламента) заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"300-тысячная хорошо вооруженная армия, мощная оборонная промышленность, [расходы в размере] 4% ВВП на польскую армию, - вот фундамент нашей безопасности и нашего суверенитета", - цитирует политика агентство РАР.

Моравецкий отметил, что "наши расходы на армию уже сейчас достигают примерно 4% ВВП".

После программной речи Моравецкого депутаты Сейма проголосуют по поводу вотума доверия его кабинету министров, на что шансов крайне мало, поскольку в Сейме оппозиция располагает парламентским большинством. Если вотум не будет получен, выбирать нового премьер-министра и членов его кабинета будет Сейм. Голосование по этому вопросу ожидается в 20:00 (22:00 мск).

По данным на октябрь 2023 года, численность польских вооруженных сил составляла примерно 187 тыс. солдат и офицеров.