Politico: несколько западных демократий столкнулись с кризисом доверия к власти

Как пишет газета, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в Великобритании, Италии, Польше, США, Франции, Хорватии и Швеции

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Несколько западных демократий переживают кризис доверия к власти, о чем свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного в Великобритании, Италии, Польше, США, Франции, Хорватии и Швеции. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на результаты исследования компании Ipsos, имеющиеся в распоряжении издания.

Так, 7 из 10 американцев, принявших участие в исследовании, отметили, что уровень демократии в США упал за прошедшие несколько лет. Такую же точку зрения в отношении демократии во Франции разделяют 73% опрошенных французов. При этом 6 из 10 жителей Великобритании указали, что демократическая система в королевстве сейчас "функционирует хуже, чем пять лет назад".

Исследование показало, что практически во всех этих странах, включая Италию, Польшу и Хорватию, около половины опрошенных недовольны тем, как работает демократия. Большинство участников опроса согласились с тем, что демократия предполагает привилегии "богатым и влиятельным", поэтому система нуждается в "радикальных переменах". Только в Швеции 58% респондентов сказали, что довольны политической системой в стране.

Большинство жителей пяти стран Евросоюза, принявших участие в опросе, поддержали работу ЕС, но в то же время подчеркнули, что недовольны состоянием демократии на общеевропейском уровне. Согласно данным исследования, лишь малая доля европейцев уверена, что может влиять на решения ЕС.

"Эти данные свидетельствуют о том, что главная задача, которая стоит перед Евросоюзом в преддверии выборов в Европарламент в 2024 году, - это использовать постоянную поддержку ЕС для восстановления позитивного восприятия европейских институтов, агентств и органов", - отметила директор департамента по связям с общественностью в Европе компании Ipsos Кристин Тресиньи. Такие результаты исследования, пишет Politico, должны стать для европейских политиков "пищей для размышления" в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в июне следующего года во всех 27 странах сообщества.