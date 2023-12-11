AFP: в Монако завершили расследование в отношении Рыболовлева по делу о коррупции

По данным агентства, решение суда может быть принято лишь через несколько недель

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Монако завершила расследование в отношении российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в рамках дела о коррупции в высоких эшелонах власти княжества. Об этом сообщило Agence France-Presse.

"Расследование завершено, и теперь генеральный прокурор должен дать свои рекомендации, прежде чем судья решит, передавать или нет обвиняемых в уголовный суд Монако", - заявил агентству источник в судебной системе Монако. Он также уточнил, что решение суда может быть принято лишь через несколько недель. Судья сможет закрыть дело, начать разбирательство в отношении обвиняемых, или принять "смешанное решение", назначив судебное разбирательство в отношении лишь некоторых фигурантов.

Соответствующее расследование велось с 2018 года в отношении Рыболовлева, бывшего адвоката россиянина Татьяны Бершеды, а также семи монакских чиновников, включая экс-главу Департамента юридических услуг Княжества Монако (министра юстиции) Филиппа Нармино. Он ушел в отставку через несколько часов после публикации в сентябре 2017 года статьи французской газеты Le Monde, в которой утверждалось, что чиновник получал от Рыболовлева подарки и неоднократно гостил в его швейцарской резиденции. Как считали Le Monde и несколько других французских изданий, российский олигарх и его окружение оказывали сильное давление на следственные органы и полицию Монако с тем, чтобы направить в выгодное им русло следственные действия по тяжбе со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье.

Рыболовлев обвинял арт-дилера Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала XX века, что обошлось ему в финансовые потери размером около €1 млрд. Бувье, со своей стороны, заявил тогда же о "сговоре" Рыболовлева с юстицией Монако с тем, чтобы та быстро провела его задержание на территории страны и выдвинула против него обвинения. После многолетней тяжбы в судах нескольких стран стороны 20 ноября заявили о достижении соглашения по данному делу, а суд в Швейцарии на прошлой неделе заявил о прекращении уголовной процедуры в отношении Бувье.