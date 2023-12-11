Делегация СБ ООН в Египте засвидетельствует препятствия доставке помощи в Газу

Официальный представитель МИД арабской республики Ахмед Абу Зейд отметил, что посещение делегацией городов Эль-Ариш и Рафах "совпадает с текущим участием Совета Безопасности в обсуждении проекта арабо-исламской резолюции, текст которой был впервые разработан Египтом"

КАИР, 11 декабря. /ТАСС/. Египетские власти намерены проинформировать прибывшую в страну делегацию представителей стран - членов Совета Безопасности ООН на месте о создаваемых Израилем препятствиях доставке гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа. Об этом сообщил официальный представитель МИД арабской республики Ахмед Абу Зейд.

"В ходе визита представители СБ будут проинформированы о ходе гуманитарных и медицинских операций, направленных на поддержку усилий по оказанию помощи палестинским братьям в секторе Газа <...> а также о выявленных препятствиях, создаваемых израильской стороной при въезде грузовиков с гуманитарной помощью и эвакуации раненых через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - говорится в заявлении Абу Зейда, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Посещение делегацией СБ ООН городов Эль-Ариш и Рафах, по его словам, "совпадает с текущим участием Совета Безопасности в обсуждении проекта арабо-исламской резолюции, текст которой был впервые разработан Египтом". Целью этой резолюции, согласно заявлению МИД, является "запуск эффективного механизма, который позволит беспрепятственно доставлять помощь в сектор Газа и выработает решения для навязанных Израилем проблем и препятствий".

Ранее в понедельник делегация СБ ООН прибыла в международный аэропорт египетского города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. По информации МИД арабской республики, ее представители в первую очередь осмотрели склады с гуманитарной помощью, предоставленной народу палестинского сектора Газа международными организациями и более чем 30 странами мира. Следующей остановкой визита станет контрольно-пропускной пункт "Рафах".