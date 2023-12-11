Глава МВД Финляндии сочла позицию Совета Европы по беженцам на границе с РФ однобокой

По словам Мари Рантанен, поиск убежища не был приостановлен

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, считает, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, которая письменно изложила свои обеспокоенности правами беженцев и просителей убежища из-за ситуации с закрытием границы Финляндии с РФ, заняла однобокую позицию. Об этом сообщает финское агентство STT.

"Поиск убежища не был приостановлен, но просто не может быть осуществлен на восточной границе", - отметила Рантанен, комментируя письмо.

По словам Рантанен, комиссар по правам человека рассматривает проблему только с одной точки зрения, но финское правительство должно учитывать не только права лиц, находящихся в поиске убежища, но и вопрос национальной безопасности.

Кабмин Финляндии приостановил прием заявлений о международной защите во всех пунктах пересечения на границе с Россией до 13 декабря. Заявления на убежище можно подать в Финляндии в морских портах и аэропортах.