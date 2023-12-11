КС Польши признал незаконными решения суда ЕС в отношении Варшавы

Он оштрафовал страну по делам о шахте "Туров" и бывшей дисциплинарной палате Верховного суда

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд Польши (КС) вынес решение о незаконности приговора суда Евросоюза, оштрафовавшего центральноевропейскую страну по делам о шахте "Туров" и бывшей дисциплинарной палате Верховного суда. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По этим данным, судебный орган, рассмотрев направленное в октябре 2021 года обращение генерального прокурора Збигнева Зёбро, признал не соответствующими польской конституции решение суда ЕС наложить штрафы на Польшу по делам о полномочиях дисциплинарной палаты Верховного суда и о добыче бурого угля на шахте "Туров". Рассмотрение обращения началось 19 октября 2022 года и неоднократно откладывалось, последние заседания КС состоялись 21 ноября и 11 декабря, после чего было вынесено решение, отмечает радиостанция.

Решения суда ЕС по Польше

В 2020 году суд ЕС обязал Польшу немедленно остановить действие норм о Дисциплинарной палате Верховного суда в связи с опасениями о возможных нарушениях принципа независимости судей. В октябре 2021 года суд ЕС наложил на Польшу штраф в размере €1 млн в день до выполнения решения об упразднения этой структуры. Дисциплинарная палата была создана в Польше в 2017 году по инициативе правившей тогда партии "Право и справедливость". В июне 2022 года президент Польши Анджей Дуда подписал обновленный закон о Верховном суде, который ликвидировал дисциплинарную палату.

В 2021 года суд ЕС по иску Чехии обязал Польшу немедленно прекратить все работы на шахте "Туров", расположенной близ чешской границы. Чешская сторона протестовала против намеченного расширения шахты, поскольку это могло снизить уровень грунтовых вод, создать проблемы с обеспечением водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде. Суд ЕС позже обязал Польшу, так и не выполнившую его решение, выплачивать €500 тыс. в день в качестве штрафа вплоть до прекращения добычи на шахте. Начисление штрафов прекратилось после достижения договоренности сторонами.