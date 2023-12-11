Замглавы МИД ЮАР проведет политические консультации в РФ и Белоруссии

Элвин Ботес совершит 11-14 декабря 2023 года рабочий визит в эти страны

ХАРАРЕ, 11 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Элвин Ботес проведет политические консультации в России и Белоруссии в рамках рабочего визита в Восточную Европу 11-14 декабря 2023 года. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Южной Африки.

"Заместитель министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Элвин Ботес совершит 11-14 декабря 2023 года рабочий визит в Россию и Белоруссию, - указывается в документе. - Цель рабочего визита в Восточную Европу - политические консультации на уровне заместителей министров".

"Южную Африку и Россию связывают прекрасные стратегические отношения как на двустороннем, так и на многостороннем уровне, - отмечается в заявлении. - Рабочий визит в Россию предоставит возможность обеим странам сосредоточиться на усилиях по углублению этих связей, особенно в области экономического сотрудничества, где отмечается значительный прогресс, однако оно не соответствует уровню политических отношений".

"Во время визита министра [иностранных дел ЮАР Сергея] Лаврова в Южную Африку в январе 2023 года была достигнута договоренность о проведении политических консультаций между Южной Африкой и Российской Федерацией на уровне заместителей министров, - указывается в документе. - Предстоящая встреча заместителей министров <...> станет первым раундом политических консультаций в соответствии с договоренностями, достигнутыми во время визита министра [иностранных дел ЮАР Сергея] Лаврова".

В Белоруссии замглавы МИД ЮАР проведет четвертый раунд политических консультаций, а также встретится с министром иностранных дел страны Сергеем Алейником, представителями Белорусской торгово-промышленной палаты, посетит Минский тракторный завод.