Будапешт до сих пор не получил гарантий того, что венгерские компании не будут необоснованно включены в список "международных спонсоров войны"

БУДАПЕШТ, 11 декабря. /ТАСС/. Венгрия по-прежнему выступает против предоставления Украине €500 млн из Европейского фонда мира, поскольку до сих пор не получила от нее гарантий того, что венгерские компании не будут необоснованно включены в список "международных спонсоров войны". Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Мы неоднократно обращали внимание на тот факт, что на данный момент на Украине израсходовано более 80 млрд европейских средств, но подробного отчета об этом мы еще не видели. И мы по-прежнему не согласны с выделением €500 млн из Европейского фонда мира в связи с тем, что на Украине предпринимаются шаги, которые наносят ущерб венгерским интересам. Мы не получили ответов на вопросы в связи с тем, что венгерские юридические и физические лица были включены в список "международных спонсоров войны", что является для нас неприемлемым", - сказал глава МИД, беседуя в перерыве заседания с венгерскими журналистами. Его пресс-конференция транслировалась в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Правительство Венгрии уже не раз заявляло, что не позволит выделить Украине очередной транш из Европейского фонда мира на €500 млн до тех пор, пока Киев не даст гарантии того, что венгерский банк OTP не окажется снова в украинском черном списке. По настоянию Венгрии в начале октября OTP был исключен из этого перечня, однако Будапешт хочет удостовериться, что подобные инциденты не повторятся. Кроме того, в украинском списке остаются несколько менеджеров банка, против которых сохраняется угроза санкций. Крупнейший венгерский банк, имеющий более 3 млн клиентов, оказался в украинском списке "спонсоров войны" весной нынешнего года из-за того, что у группы OTP есть одноименное учреждение, работающее на рынке финансовых услуг в России.