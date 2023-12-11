WP: китайские хакеры за год проникли в системы 20 важных объектов в США

В частности, среди них - объект в штате Гавайи, связанный с системой водоснабжения, и крупный порт на Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов, отметила газета

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американская газета The Washington Post утверждает, что китайские хакеры за последний год получили несанкционированный доступ к компьютерным системам примерно двух десятков важных объектов в США, включая инфраструктурные.

По версии источников издания из числа должностных лиц США, хакеры, якобы связанные с Народно-освободительной армией Китая, "наращивают возможности по выводу из строя ключевых объектов американской инфраструктуры, в том числе в сфере энергоснабжения и водоснабжения, а также систем связи и транспорта". В публикации приводятся экспертные оценки, согласно которым эти действия "являются частью более широких усилий по разработке способов посеять панику и хаос или нарушить логистику в случае конфликта США и Китая в Тихом океане".

Среди структур, в системы которых якобы проникли китайские хакеры, объект в штате Гавайи, связанный с системой водоснабжения, крупный порт на Тихоокеанском побережье США и трубопровод для транспортировки нефти и газа. Кроме того, кибератакам подвергся оператор энергосистемы в штате Техас. В публикации уточняется, что нарушений в работе указанных объектов не было.

"Вполне ясно, что данные попытки со стороны Китая внедриться в важнейшую инфраструктуру отчасти нацелены на подготовку к тому, чтобы иметь возможность нарушить ее работу или уничтожить в случае конфликта, а также на то, чтобы либо лишить США возможности поддерживать военное присутствие в Азии, либо вызвать хаос в обществе в США, чтобы повлиять на принятие решений относительно кризиса", - приводятся в издании слова исполнительного директора Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США Брэндона Уэльса. "Это серьезное изменение по сравнению с тем, какой была киберактивность Китая 7-10 лет назад, тогда она была сосредоточена главным образом на политическом и экономическом шпионаже", - добавил он.