Сийярто считает, что новый украинский закон не вернет венграм в Закарпатье отнятые права

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии планирует обсудить этот вопрос с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой

БУДАПЕШТ, 11 декабря. /ТАСС/. Венгрия изучит новый украинский закон о национальных меньшинствах, но уже сейчас очевидно, что он не вернет этническим венграм в Закарпатье права, отнятые у них за последние восемь лет. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Нам придется внимательно проанализировать этот закон, потому что это серьезный вопрос, но уже ясно, что он создает большую неопределенность, не несет в себе ничего нового и не возвращает условия, существовавшие до 2015 года. В любом случае мы бы придерживались венгерской мудрости, согласно которой мы поверим, когда увидим. Пока это лишь документ, который был принят, но как он будет реализован, никто не знает", - сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в перерыве заседания. Его краткая пресс-конференция транслировалась в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что позже планирует обсудить этот вопрос с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который был приглашен на совещание ЕС в Брюсселе.

Верховная рада 8 декабря приняла закон о правах нацменьшинств с учетом рекомендаций Венецианской комиссии - консультативного органа Совета Европы. Документ предусматривает отмену некоторых языковых ограничений для нацменьшинств, которые пользуются официальными языками Евросоюза. В то же время ограничения в использовании русского языка на Украине сохраняются и становятся бессрочными.

Ранее правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не поддержит стремление Украины присоединиться к ЕС до тех пор, пока в этой стране не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Будапешт добивается от Киева соблюдения прав этнических венгров в области использования родного языка, в том числе для полноценного обучения в местных школах и вузах. Венгрия считает, что эти права были нарушены украинскими законами о национальных меньшинствах, языке и образовании, принятыми начиная с 2015 года.