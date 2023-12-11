Глава МВФ встретится с Зеленским 11 декабря

Вашингтонская администрация ранее сообщила, что президент США Джо Байден пригласил украинского лидера на встречу в Белом доме 12 декабря

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Мы можем подтвердить встречу президента Зеленского и директора-распорядителя, на данный момент больше никаких подробностей", - отметила представитель МВФ. Как она уточнила, "встреча пройдет в понедельник, 11 декабря".

Вашингтонская администрация заявила в воскресенье, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского на встречу в Белом доме 12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса США.

Ранее в декабре официальный представитель МВФ Джули Козак сообщила на регулярном брифинге для журналистов, что совет исполнительных директоров фонда проведет 11 декабря голосование по достигнутым с украинскими властями предварительным договоренностям в рамках второго обзора экономики страны. После их окончательного утверждения Киев получит очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF).

В конце июня Совет исполнительных директоров фонда принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн в рамках четырехлетнего механизма EFF. МВФ ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля.