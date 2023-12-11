Турция провела воздушный рейд на севере Ирака

ВВС Турции уничтожили 13 объектов Рабочей партии Курдистана

СТАМБУЛ, 11 декабря. /ТАСС/. ВВС Турции провели воздушный рейд на севере Ирака, в ходе которого уничтожили 13 объектов Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции). Об этом говорится в сообщении Минобороны республики в соцсети X (ранее Twitter).

"Воздушная операция была проведена 11 декабря в 17:00 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС). <...> Удары наносились на севере Ирака по целям террористов в районах Гара, Метина, Хакурк и Кандиль. Ликвидировано 13 целей, в том числе пещеры, убежища, укрытия и склады, в которых, согласно оценкам, находились высокопоставленные представители РПК", - говорится в сообщении.

Турция считает РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкие ВС периодически проводят на севере Ирака и в Сирии операции против курдских боевиков.