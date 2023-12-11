Чехия поддержала Грузию на пути в ЕС

ПО словам президента Петра Павела, Прага выступает за расширение сообщества за счет принятия государств, руководствующихся демократическими принципами

ПРАГА, 11 декабря. /ТАСС/. Чехия поддерживает усилия Грузии по вступлению в Евросоюз. Об этом по итогам переговоров с находящейся в республике с визитом грузинским президентом Саломе Зурабишвили заявил глава чешского государства Петр Павел, слова которого привело информационное агентство ČTK.

"Мы поддерживаем Грузию на пути в ЕС", - отметил Павел. Чехия, по его словам, выступает за расширение сообщества за счет принятия государств, руководствующихся демократическими принципами. "Мы должны поддержать все [такие] европейские страны и дать им надежду [на присоединение к ЕС]", - отметил президент.

Зурабишвили встретилась также со спикером Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Маркетой Пекаровой-Адамовой. Речь шла о процессе расширения ЕС и ситуации на Украине. Во вторник грузинский лидер встретится с председателем Сената (верхней палаты парламента республики) Милошем Выстрчилом.