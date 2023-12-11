В Литве назвали 2025 год реальным сроком введения налога на оборону

По словам президента республики Гитанаса Науседы, прежде всего нужно использовать кредитные возможности

ВИЛЬНЮС, 11 декабря. /ТАСС/. Налог на оборону, вопрос введения которого активно дискутируется политиками Литвы, может стать реальностью в 2025 году. С такой оценкой нового финансового сбора выступил перед журналистами президент Литвы Гитанас Науседа в Таллине, где он принимает участие в президентском совете стран Балтии, сообщила его пресс-служба.

"Говорить о налоге на оборону как реальном факте можно где-то в 2025 году, но прежде всего мы должны использовать кредитные возможности", - сказал он.

Ожидается, что вопрос о налоге на оборону может быть включен в повестку и вынесен на обсуждение весенней сессии Сейма (парламента) Литвы. С детальными предложениями по размеру налога и другим его нюансам власти до сих пор не выступили.