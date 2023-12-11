СМИ: Израиль потребовал контроля на ливано-израильской границе со стороны США и Франции

При этом в соответствии с израильскими условиями Вашингтон может предоставить гарантии, что Тель-Авив не будет проводить военные операции на юге Ливана, передает телеканал AlHadath

ДУБАЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Израиль потребовал, чтобы Вашингтон и Париж инициировали наблюдение в районе ливано-израильской границы. С таким утверждением выступил телеканал AlHadath со ссылкой на источники.

По его сведениям, Израиль направил международным посредникам условия, касающиеся ситуации на ливано-израильской границе. Еврейское государство потребовало, чтобы со стороны Израиля на границе с Ливаном действовал надзор США, а со стороны Ливана - Франции. При этом в соответствии с израильскими условиями Вашингтон может предоставить гарантии, что Тель-Авив не будет проводить военные операции на юге Ливана.

Кроме того, Израиль направил требование, чтобы военное присутствие в районе к югу от реки Литани ограничивалось объектами ливанской армии. Среди условий также упоминается размещение на ливано-израильской границе сил Франции совместно с армией Ливана. В случае, если оно будет выполнено, Израиль согласился допустить присутствие шиитской организации "Хезболлах" на территории нескольких наблюдательных пунктов в районе границы.