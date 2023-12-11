Бжания заявил, что Запад делает все возможное, чтобы Абхазии не было

По мнению президента республики, Западу это "нужно прежде всего с целью показать миру ничтожность признания Российской Федерацией суверенитета Абхазии"

СУХУМ, 11 декабря. /ТАСС/. Запад в лице США и европейских стран делает все возможное, чтобы Абхазия не была частью мира. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами парламента страны.

"Абхазия является одной из болевых точек нынешнего глобального противостояния. Запад в лице США и европейских стран делает все возможное, чтобы нас не было. Они, как и все 30 лет, не хотят видеть за нами право быть собой, не хотят видеть наши паспорта, не хотят видеть Абхазию частью мира. Они хотят говорить с нами через посредника в Тбилиси, хотят, чтобы наша столица была не в Сухуме, а в Тбилиси, и планомерно работают над тем, чтобы это произошло", - приводятся слова Бжании в сообщении его пресс-службы.

Все это, по мнению президента, Западу "нужно прежде всего с целью показать миру ничтожность признания Российской Федерацией суверенитета Абхазии". "Что касается Абхазии, то определившись со своим курсом, со своими союзниками, мы должны стремиться стать частью иной архитектуры мира, новой системы безопасности, построенной на взаимном уважении, признании суверенитета и союзнической интеграции. Вот почему мы с Россией, по этой причине мы нацелены на выстраивание с ней таких отношений", - подчеркнул Бжания.

Помощь России

Отметив большую роль и помощь России в экономическом развитии Абхазии, Бжания сказал, что не следует "без конца надеяться на безвозмездную российскую помощь и действовать из расчета, что она будет бесконечной". "Нет, будут другие, более пострадавшие от сегодняшних боевых действий регионы, куда и направятся все средства. Там они будут нужнее", - считает президент.

Ранее Бжания сообщал ТАСС, что Россия с момента признания независимости Абхазии в 2008 году оказала безвозмездную финансовую помощь более чем на 110 млрд рублей. Дороги, школы, мосты, водопроводы, стадионы, театры, больницы, освещение - 95% того, что восстановлено в республике за этот период, восстановлено с помощью Российской Федерации в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Цели Абхазии

Бжания отметил, что перед Абхазией стоит два важнейших вопроса: обеспечение безопасности и поиск ресурсов для развития. "Мы не можем в одночасье выстроить идеальную банковскую систему, насыщенную капиталом настолько, чтобы можно было кредитовать отрасли народного хозяйства. Мы очень ограничены в возможностях выбора того, что может стать необходимым товаром, за который нам даст деньги рынок", - сказал он. При этом президент подчеркнул, что этим товаром "не может быть земля, продажа земли на государственном уровне исключена, таковы законы Республики Абхазия".

"У нас только начинают развиваться транзитные возможности, и доход от транзита все еще невелик, а работы по развитию транзита и логистики предстоит много - от восстановления воздушного сообщения до развития морского, железнодорожного, сухопутного сообщения", - отметил он. Президент также считает, что круглогодичный туризм, как основа экономики, гостеприимство - как национальный бренд могут принести максимум денег. Туризм, по его словам, должен стать локомотивом абхазской экономики.

"Ответственным, выгодным для государства и народа способом получения средств на самые важные цели является проект закона о правовом статусе апартаментов и апарт-отелей, который уже поступил на рассмотрение в Народное собрание. В равной степени это касается и межправительственных соглашений - о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, а также об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии и других", - сказал президент.