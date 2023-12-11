В Словакии назвали КНР стабилизирующим элементом мировой безопасности

Как отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, "Китай заслуживает уважение, потому что достиг небывалых экономических результатов"

БРАТИСЛАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Китай является стабилизирующим элементом мировой безопасности. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Китай заслуживает уважение, потому что достиг небывалых экономических результатов и является стабилизирующим элементом мировой безопасности", - написал премьер после состоявшейся в Братиславе встречи с одним из заместителей министра иностранных дел КНР Дэн Ли. Фицо проинформировал, что обсуждались детали, связанные с подготовкой его визита весной 2024 года в Китай. "Правительство, председателем которого я являюсь, будет уважать и проводить политику одного Китая", - отметил он.

Взгляды Братиславы и Пекина, по словам Фицо, совпадают по ситуации на Украине. "У нас с Китаем одинаковый взгляд на невозможность решения конфликта на Украине военным путем. Мы поддерживаем все дающие смысл планы мирного [урегулирования, планы] которые не будут фантасмагорией и [которые] исходят из реальности", - подчеркнул премьер Словакии.