Сийярто заявил Кулебе, что решение о переговорах с Украиной о приеме в ЕС не подготовлено

Глава МИД Венгрии отметил, что Еврокомиссия практически не имеет представления о влиянии членства Украины в ЕС на все сообщество

БУДАПЕШТ, 11 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече в Брюсселе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил ему, что предложение Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз не подготовлено.

Венгерский министр отметил, что это была их первая встреча с февраля 2022 года, то есть с тех пор, как Россия начала на Украине специальную военную операцию. "Теперь, когда мы снова встретились, конечно, говорили о евроинтеграционных амбициях Украины. Сказал коллеге, что это для нас не тактический вопрос, а решение, имеющее историческое значение для будущего всего Евросоюза", - уточнил Сийярто.

"Предложение о решении не подготовлено, Еврокомиссия практически не имеет представления о влиянии членства Украины в ЕС на все сообщество. Достаточно задуматься о том, какие неуправляемые проблемы вызвало предыдущее решение Еврокомиссии о транзите зерна или отмене обязательного лицензирования украинских грузовиков. Еврокомиссия не завершила подготовительную работу, которая могла бы гарантировать, что Украина продолжит переговоры о вступлении взаимовыгодным образом", - написал глава венгерского МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).