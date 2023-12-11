Макрон раскритиковал одобренное соглашение ЕС по регулированию искусственного интеллекта

Президент Франции отметил, что ни Великобритания, ни США, ни Китай "не имеют подобных ограничений"

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против чрезмерного регулирования вопросов развития искусственного интеллекта.

Как заявил французский лидер в обращении, которое транслировалось на странице Елисейского дворца в социальной сети X ("Икс", ранее Twitter), ЕС намерен "регулировать вопрос развития искусственного интеллекта в гораздо большей степени, чем другие". Макрон подчеркнул, что ни Великобритания, ни США, ни Китай "не имеют подобных ограничений".

"Мы можем начать регулировать эту сферу гораздо сильнее, чем наши конкуренты", - добавил Макрон, подчеркнув, что в вопросе развития искусственного интеллекта "нужно сохранять хороший темп".

По словам французского лидера, принятые меры регулирования этой сферы "следует оценить еще раз" и не допустить, чтобы из-за принятых правил Европа утратила лидирующие позиции.

Как ранее сообщила газета El Pais, страны ЕС и Европарламент достигли соглашения после трех дней напряженных переговоров. Текст закона еще должен быть ратифицирован обеими сторонами, прежде чем он вступит в силу. Как ожидается, это может произойти в 2026 году, хотя некоторые аспекты начнут действовать раньше. Среди прочего, закон должен поспособствовать регулированию использования таких технологий, как чат-бот ChatGPT, и систем биометрической идентификации в реальном времени.

Достижение соглашения по ИИ было одним из приоритетов испанского председательства в Совете ЕС, которое с января 2024 года переходит к Бельгии.