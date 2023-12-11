В США 15 служащих ВВС Нацгвардии получили взыскания по делу об утечке данных

Среди этих людей нет Джека Дагласа Тейшейры, по вине которого произошла утечка, так как его делом занимается Минюст США

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Руководители ВВС Национальной гвардии США приняли дисциплинарные и иные меры в отношении 15 военнослужащих после расследования генерального инспектора американских ВВС по делу об утечке секретных документов Пентагона в интернет. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства ВВС США.

"Начиная с 7 сентября 2023 года руководители ВВС Национальной гвардии приняли дисциплинарные и другие административные меры в отношении 15 человек <...> за невыполнение служебных обязанностей", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди этих людей нет Джека Дагласа Тейшейры, по вине которого произошла утечка, так как его делом занимается Минюст США.

Согласно заявлению, все 15 понесших наказания имеют более высокие звания, чем Тейшейра. Некоторые из них были временно отстранены от службы, другие - уволены.

Помимо этого, Министерство ВВС США провело несколько реформ, связанных с доступом к секретным данным.

Дело об утечке документов Пентагона

Рядовой первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Тейшейра был арестован 13 апреля по подозрению в публикации секретных документов Пентагона. Как передавали американские СМИ, он возглавляет группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, через которую, как считается, секретные материалы попали в интернет.

14 апреля Минюст США выдвинул против Тейшейры обвинения в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне. В мае суд постановил оставить его под стражей без права выхода под залог до начала разбирательства по существу.

В июне Тейшейра не признал себя виновным в суде Бостона (штат Массачусетс). Согласно обвинительному заключению, он совершал преступления в период с ноября 2022 по апрель 2023 года. Как следует из заявления Минюста, по каждому из шести пунктов обвинения Тейшейре грозит до 10 лет тюремного заключения и до $250 тыс. штрафа.