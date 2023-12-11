Кулеба сообщил, что "основательно" побеседовал с Сийярто

По словам министра иностранных дел, главной темой беседы была позиция Венгрии по вопросу начала переговоров ЕС с Украиной о вступлении в объединение

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел в Брюсселе "основательную" беседу с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Только что завершил встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Мы говорили час. <...> Основательно побеседовали. Мы честно отвечали на вопросы друг друга", - написал он в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Кулеба уточнил, что это была его первая встреча с Сийярто с начала специальной военной операции России на Украине.

По словам украинского министра, главной темой беседы была позиция Венгрии по вопросу начала переговоров ЕС с Украиной о вступлении в объединение. "Я четко сказал Петеру: у нас общее будущее в Европе. Мы должны дотуда как можно быстрее дойти. Вместе", - добавил он.

Как написал министр обороны Украины Рустем Умеров в социальной сети X (ранее Twitter), он пригласил своего венгерского коллегу Криштофа Салай-Бобровницки в Киев.

Позиция Венгрии по приему Украины в ЕС

10 декабря пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши сообщил ТАСС, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступающий против приема Украины в Евросоюз, провел краткую встречу с президентом этой страны Владимиром Зеленским в Буэнос-Айресе. По словам Хаваши, оба политика находились там на церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Венгерские СМИ опубликовали 20-секундную видеозапись, сделанную в зале для почетных гостей парламента Аргентины, где состоялась беседа Орбана с Зеленским. На ней видно, что премьер Венгрии и президент Украины достаточно эмоционально ведут диалог, но о чем они говорят, не слышно.

В понедельник Кулеба выразил мнение, что Евросоюз на встрече в Брюсселе на этой неделе может не поддержать решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в объединение. 14-15 декабря лидеры стран ЕС рассмотрят вопрос об этих переговорах.

31 августа Сийярто проинформировал, что Кулеба отказался от переговоров с ним, которые пытался организовать руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Как сообщил глава венгерского МИД в интервью телеканалу М1, он планировал поднять вопрос о необходимости исключения банка OTP из украинского списка "международных спонсоров войны", но встреча не состоялась. 4 мая Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины внесло венгерскую банковскую группу OTP в число "международных спонсоров войны" из-за того, что она продолжает работать в России.