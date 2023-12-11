Французский парламент отклонил законопроект МВД, ужесточающий миграционные правила

За отклонение законопроекта выступило 270 парламентариев при необходимых 268

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) отклонило законопроект, предусматривавший ужесточение миграционных правил. Трансляция заседания велась на сайте Национального собрания.

За отклонение законопроекта выступило 270 парламентариев при необходимых 268. В частности, против документа выступила коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз" (NUPES), возглавляемая Марин Ле Пен правая фракция "Национального объединения" и "Республиканцы".

После голосования представители оппозиции призвали главу МВД Франции Жеральда Дарманена уйти в отставку на фоне отклонения его законопроекта.

Проект закона, в частности, предусматривал упрощение высылки нелегальных мигрантов, а также усложнение процедуры воссоединения семей.

Как указывает агентство Agence France Presse, во Франции проживает около 5,1 млн иностранных граждан, что составляет 7,6% населения страны. Кроме того, в Пятой республике находятся более полумиллиона беженцев и порядка 600-700 тыс. нелегальных мигрантов.