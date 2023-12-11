Спецпрокурор призвал Верховный суд США решить, есть ли у Трампа иммунитет от преследования

Джек Смит попросил вынести определение по поводу того, "полностью ли бывший президент защищен от федерального преследования в судебном порядке за преступления, совершенные в ходе пребывания у власти"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Американский спецпрокурор Джек Смит обратился к Верховному суду США с просьбой пояснить, обладает ли бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп иммунитетом от юридического преследования. Соответствующее прошение, поданное Смитом, обнародовал аппарат высшей судебной инстанции США.

Как сообщается в документе, Смит просит суд вынести определение по поводу того, "полностью ли бывший президент защищен от федерального преследования в судебном порядке за преступления, совершенные в ходе пребывания у власти".

Смит объявил 1 августа о выдвижении обвинений в отношении Трампа по четырем статьям. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание по самому тяжкому из преступлений, вменяемых Трампу, составляет 20 лет лишения свободы.