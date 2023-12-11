Макрон отклонил прошение об отставке главы МВД

Жеральд Дарманен подал соответствующее прошение после отказа парламента рассмотреть подготовленный им законопроект, ужесточающий миграционные правила

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен подал президенту Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, однако глава государства отклонил эту просьбу. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Глава МВД подал прошение об отставке после отказа парламента рассмотреть подготовленный им законопроект, ужесточающий миграционные правила.

За отклонение законопроекта проголосовали 270 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) при необходимых 268. В частности, против документа выступила коалиция левых сил "Новый народный экологический и социальный союз", возглавляемая Марин Ле Пен правая фракция "Национального объединения" и "Республиканцы". После голосования представители оппозиции призвали Дарманена уйти в отставку.

Проект закона, в частности, предусматривал упрощение высылки нелегальных мигрантов, а также усложнение процедуры воссоединения семей.

Как указывает агентство AFP, во Франции проживают около 5,1 млн иностранных граждан, что составляет 7,6% населения страны. Кроме того, в республике находятся более полумиллиона беженцев и порядка 600-700 тыс. нелегальных мигрантов.

Дарманен занимает пост главы МВД с 6 июля 2020 года. До этого он в течение трех лет был министром государственного действия в Министерстве финансов Франции. В последнее время его называют вероятным кандидатом на пост президента на выборах 2027 года.