В Одесской области произошли взрывы

В Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях ранее объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщило издание "Общественное".

По его данным, взрывы произошли в Одесском районе области. Позднее украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в Одессе.

Другие подробности не приводятся.

В настоящий момент в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

В новость внесены изменения (22:37 мск) - добавлена информация о взрывах в Одессе.