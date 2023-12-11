11 декабря, 19:21,
обновлено 11 декабря, 19:37
Военная операция на Украине

В Одесской области произошли взрывы

В Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях ранее объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Взрывы произошли в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщило издание "Общественное".

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По его данным, взрывы произошли в Одесском районе области. Позднее украинское издание "Страна" сообщило о взрывах в Одессе. 

Другие подробности не приводятся.

В настоящий момент в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

В новость внесены изменения (22:37 мск) - добавлена информация о взрывах в Одессе.  

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