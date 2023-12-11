В Пентагоне заявили, что США укрепляют свою безопасность, противодействуя России

По словам главы ведомства Ллойда Остина, РФ становится "все более агрессивной"

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты укрепляют собственную безопасность, противодействуя России. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин.

"Украина играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке", - отметил глава Пентагона. При этом он утверждал, что Россия становится "все более агрессивной". "Безопасность Америки укрепится, если мы будем противостоять все более агрессивной России [президента Владимира] Путина", - сказал Остин, представляя аудитории президента Украины Владимира Зеленского, который выступил в рамках визита в Вашингтон в Университете национальной обороны США. "Мы решительно настроены на то, чтобы сдержать Россию от любой дальнейшей агрессии, в том числе против наших союзников по НАТО", - добавил глава американского военного ведомства.

По его оценке, Россия все еще исходит из того, что способна "продержаться дольше Украины" и "продержаться дольше Америки". Однако Москва делает ошибку, полагает Остин. "Обязательства Америки должны быть выполнены. <...> Америка должна сдержать свое слово", - убежден министр. Он имел в виду оказание Вашингтоном помощи Киеву.

На взгляд Остина, США следует и далее противостоять России. "<...> Если мы не сдержим других возможных агрессоров, мы только обеспечим еще больше агрессии, еще больше кровопролития, еще больше хаоса", - считает глава Пентагона. Кроме того, он заверил, что "приверженность Америки поддержке Украины <...> является непоколебимой".

В связи с этим Остин в очередной раз обещал, что США будут оказывать Украине военную помощь, ориентированную в том числе на долгосрочную перспективу, о чем американская администрация публично говорила уже далеко не раз. "Вместе с союзниками и партнерами мы решительно настроены на то, чтобы помочь Украине консолидировать и расширить завоевания на поле боя, а также создать будущие силы, способные отразить российскую агрессию в предстоящие годы", - заявил министр.

Как он подчеркнул в июле, "ядром" западных гарантий безопасности Украины станет ее самооборона, способность защищать себя и сдерживать агрессию. По словам Остина, Запад, по сути, пытается укрепить Вооруженные сил Украины на ближайшую перспективу, а также обеспечить им "потенциал самообороны в будущем, сдерживания агрессии в будущем".