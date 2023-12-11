Чиновники стран ЕС направят в Конгресс США просьбу разблокировать помощь Украине

По информации агентства Reuters, соответствующее письмо подписали чиновники из 17 стран

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Более 100 чиновников стран Евросоюза во вторник планируют направить Конгрессу США письмо с просьбой одобрить дальнейшую военную помощь Киеву. Об этом сообщило агентство Reuters, ознакомившееся с документом.

"Военные расходы выросли по всей Европе, - приводит агентство фрагмент письма. - Однако американская военная помощь является необходимой и неотложной".

По данным агентства Reuters, письмо, созданное под руководством депутата Национального собрания Франции Бенжамена Хаддада, подписали чиновники из 17 стран, среди которых Германия, Ирландия, Италия и Польша.

Администрация президента США Джо Байдена направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд. 6 декабря соответствующий законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы.

Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.