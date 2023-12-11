Оппозиционер Шор обвинил Кишинев в препятствовании поставкам недорогого газа

В правительстве Молдавии заявление Илона Шора назвали спекуляцией

КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Оппозиционер Илан Шор обвинил правительство Молдавии в создании препятствий анонсированному им проекту поставок газа по приемлемым ценам в период отопительного сезона.

"Вместо того чтобы ухватиться за наше предложение, <…> они начинают бюрократические процедуры. Не проблема, мы завтра ответим компании Energocom. Пусть дадут список необходимых документов, компания их предоставит. Это очередное доказательство того, что правящий режим делает все возможное, чтобы помешать людям экономить деньги", - сказал Шор в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

В начале декабря оппозиционер предложил поставить в Молдавию около 200 млн куб. м. газа, которых должно хватить стране на отопительный сезон. Шор заявил, что цена составит $137 за 1 тыс. куб. м, тогда как госкомпания Energocom закупает голубое топливо в ЕС по $420. Он также заверил, что проект позволит конечным потребителям получать газ по 10 леев ($0,5) за 1 куб. м, что примерно на 40% дешевле, чем сейчас. В правительстве Молдавии заявление Шора назвали спекуляцией.

Республика переживает энергетический кризис из-за роста цен на газ и электроэнергию, который спровоцировал акции протеста с требованием отставки президента Майи Санду. Тарифы на газ выросли почти в семь раз в 2022 году, до 29,27 лея ($1,6), а затем были снижены до 17,4 лея ($0,9).

С октября 2022 года "Газпром", который ранее был единственным поставщиком газа в республику, сократил суточный объем его подачи на 30%. Российская компания объяснила это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину, однако Кишинев возложил ответственность за кризис на газовый холдинг. В этой ситуации прошлой зимой правый берег Днестра полностью перешел на закупки топлива у европейских поставщиков, а российский газ направляется для выработки электроэнергии в непризнанное Приднестровье.