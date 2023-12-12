Экс-сотрудница Госдепа обвинила США в срыве переговоров Украины и России

По словам Энн Райт, Вашингтон "торпедировал" попытки лидеров нескольких стран добиться мира между Киевом и Москвой

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Вашингтон подорвал усилия по достижению мира на Украине, заявила в понедельник экс-сотрудница Госдепартамента США Энн Райт.

"Когда идут мирные переговоры, их не следует торпедировать. США якобы стоят за этим <...>, я не думаю, что "якобы". Я имею в виду, что бывший канцлер Германии сказал, что его попытки добиться мира между Украиной и Россией были торпедированы США. И бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет сказал то же самое", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине.

"Мы должны работать во имя мира, а не пытаться разрушить его", - добавила Райт.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) заявил, что власти в Киеве не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года по той причине, что им этого не позволил Вашингтон. По словам Шрёдера, "единственные, кто в отношении Украины может регулировать войну, - это американцы".

В марте 2022 года Москва и Киев провели переговоры в Стамбуле. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии серьезных прорывов.

Россия на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно ситуации вокруг Украины. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой для дипломатического урегулирования кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.