В Венгрии заявили, что вступление Украины в ЕС разрушит его систему сельского хозяйства

Европейские фермеры останутся без государственных субсидий, а также не смогут конкурировать с крупными украинскими аграрными предприятиями, заявил министр сельского хозяйства страны Иштван Надь

БУДАПЕШТ, 12 декабря. /ТАСС/. Вступление Украины в Евросоюз окажет разрушительное воздействие на его сельское хозяйство, поскольку европейские фермеры останутся без государственных субсидий и не смогут конкурировать с крупными украинскими аграрными предприятиями. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после совещания в Брюсселе с коллегами из стран ЕС.

Он сообщил, что по инициативе Польши на этой встрече обсуждался вопрос о последствиях возможного присоединения Украины к ЕС. По его словам, в странах Центральной Европы уже ощущают негативное влияние украинской сельхозпродукции, допущенной без традиционных разрешений на европейский рынок. "Вступление Украины в ЕС радикально изменит европейское сельское хозяйство и систему его поддержки", - предупредил министр, заявление которого опубликовано на сайте венгерского Минсельхоза.

"Мы не можем игнорировать тот факт, что на Украине есть крупные фермерские хозяйства с сотнями тысяч гектаров, которые вообще не обязаны следовать строгим правилам производства в ЕС. Европейское сельское хозяйство, основанное на совершенно других исторических традициях и работающее в другой системе, не сможет с ними конкурировать", - пояснил Надь.

Он также обратил внимание, что Еврокомиссия не проанализировала, какое влияние на сельское хозяйство ЕС окажет вступление Украины в сообщество. По некоторым оценкам, почти 30% субсидий, выделяемых в соответствии с единой сельскохозяйственной политикой Евросоюза, пойдут украинским фермам, предупредил министр. "Логическим следствием этого станет то, что субсидии для других стран, в том числе для венгерских фермеров, будут значительно сокращены", - уточнил Надь. По его мнению, прежде чем выносить решение о вступлении Украины в ЕС, необходимо изучить, как это отразится на европейском сельском хозяйстве.