ВМС Британии сообщили об инциденте с судном к западу от йеменского порта

Он привел к возгоранию на борту

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Инцидент с участием судна произошел к западу от йеменского порта Моха, он привел к возгоранию на борту. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

"Центр получил сообщение об инциденте с судном в районе Баб-эль-Мандебского пролива <...> к западу от порта Моха в Йемене. Власти ведут расследование", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Х (ранее Twitter). В центре уточнили, что на судне произошло возгорание, но экипаж в безопасности.

Судам рекомендовано проявлять бдительность и сообщать центру о подозрительной активности.