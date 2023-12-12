12 декабря, 02:13
Военная операция на Украине

NYT: потери ВСУ без смены стратегии будут сходны с числом жертв в Первую мировую

По информации издания, американцы настаивают на консервативном решении, в основе которого сохранение контроля над территориями, рытье окопов, накапливание запасов вооружений и сил в течение года

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. США и Украина проводят консультации по выработке новой стратегии Киева из-за его неудач на поле боя и сложностей в Вашингтоне с выделением нового пакета помощи, чтобы избежать увеличения числа жертв конфликта. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

По ее данным, американские чиновники говорят, что без изменения стратегии 2024 год "может стать похожим на 1916-й, самый смертоносный год Первой мировой войны", когда тысячи молодых людей погибли, а линии фронта лишь немного изменились. Как отмечает издание, представители американских и украинских властей думают над новой стратегией, которую они смогут начать реализовывать с наступлением 2024 года. Толчком к поиску новых решений стали неудачное контрнаступление Украины и проблемы с новым пакетом помощи Киеву.

Американцы, как пишет издание, настаивают на консервативной стратегии, в основе которой сохранение контроля над территориями, рытье окопов, накапливание запасов вооружений и сил в течение года. Украинцы же, по информации газеты, хотят проводить наступательные операции либо на земле, либо при помощи ударов на большие расстояния в надежде привлечь внимание всего мира.

Официальные лица в Вашингтоне отмечают, что украинцы не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США, а ожидания генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) "нереалистичны".

Как напоминает издание, Вашингтон за последнее два года направил Киеву более $111 млрд. Сейчас американские чиновники пытаются подготовить украинцев к следующему году, предупреждая их, что любая помощь, которую одобрит Конгресс США, не будет соразмерна с тем, что Украина получала в последние годы.

Вашингтонская администрация сообщала, что президент США Джо Байден пригласил главу Украины Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса. В то же время ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на Украине