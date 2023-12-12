Тайвань зафиксировал приближение 20 летательных аппаратов и 9 кораблей КНР

Армия сообщила, что в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за сутки приближение к острову 20 летательных аппаратов и 9 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении на сайте оборонного ведомства острова.

Как отмечается в документе, один летательный аппарат - противолодочный вертолет Z-9 - вошел в опознавательную зону ПВО острова к юго-востоку от него.

Армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями, указывается в заявлении.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.