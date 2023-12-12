Kyodo: деятели крупнейшей фракции в правящей партии Японии могли присвоить более $3,4 млн

По данным агентства, токийская прокуратура опрашивает политиков для выяснения фактов нарушения закона

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Деятели крупнейшей в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии фракции ныне покойного экс-премьера Синдзо Абэ за последние пять лет могли незаконно присвоить в личное пользование политические пожертвования от населения и бизнеса на сумму не менее 500 млн иен (более $3,4 млн). Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в Токийской прокуратуре, ведущей расследование этого дела.

Легальные пожертвования на политическую деятельность собираются в Японии в том числе за счет продажи билетов на платные мероприятия, которые устраивают фракции в ЛДП и отдельные влиятельные депутаты парламента. Для сбора средств устанавливаются четкие ограничения, а полученная сумма фиксируется в финансовой отчетности в соответствии с законом.

Однако, как выяснилось, зачастую удавалось собирать денег больше официальной нормы. В этом случае излишек без какой-либо фиксации в отчетности передавался наличными в виде отката влиятельным политикам. Во фракции Абэ, по данным Kyodo, их насчитывалось несколько десятков человек. Всего в эту группировку входит 100 депутатов парламента.

Токийская прокуратура опрашивает политиков из всех пяти фракций в правящей партии для выяснения фактов нарушения закона, требующего целиком отражать в финансовых документах полученные политические пожертвования.

История с откатами вылилась в скандал, это главная тема японских СМИ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в связи с этим 14 декабря планирует отправить в отставку четырех министров и одиннадцать более второстепенных членов кабинета. В то же время появились сведения, что фракция самого главы правительства, возможно, тоже занижала в отчетности сумму полученных пожертвований.