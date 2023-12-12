В Японии назвали бессмысленными отставки министров, если нарушения были во фракции Кисиды

Скандал вокруг нарушений при сборе политических пожертвований в правящей партии разгорелся в последние недели

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Увольнения японских министров из-за скандала с финансовой отчетностью при сборе политических пожертвований не будут иметь никакого смысла, если аналогичные проблемы будут выявлены не только во фракции правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) покойного экс-премьера Синдзо Абэ, но и в других внутрипартийных группах, в том числе нынешнего премьера Фумио Кисиды. Об этом заявил Дзюн Адзуми, глава фракции ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии в парламенте.

"Если [эта проблема] распространится и на другие фракции, то это будет проблемой не только фракции Абэ, но и всей Либерально-демократической партии. В этом случае отстранение 15 человек (членов фракции Абэ, занимающих посты министров, госминистров и парламентских вице-министров - прим. ТАСС) в ходе перестановок в правительстве, которое обсуждается, не будет иметь никакого смысла", - привел его слова телеканал NHK.

Громкий скандал вокруг нарушений и откатов при сборе политических пожертвований в правящей партии разгорелся в последние недели. Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Подозрения в нарушении правил отчетности до недавнего времени касались в основном крупнейшей фракции в ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. В этой группе, в которую входят около 100 депутатов, по данным агентства Kyodo, несколько десятков влиятельных политиков за последние пять лет получили в пользование не менее 500 млн иен (более $3,4 млн). Обвинения звучали и в адрес фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

На фоне скандала Кисида, по сведениям источников местных СМИ, планирует снять всех членов фракции Абэ с министерских постов, постов госминистров и парламентских вице-министров, в общей сложности 15 человек. Еще три представителя фракции Абэ могут потерять места в руководящем составе ЛДП.

Однако во вторник выяснилось, что и фракция "Котикай", пост руководителя которой 7 декабря на фоне скандала покинул Кисида, также, предположительно, занижала в отчетах суммы собранных пожертвований. По сведениям источников "Нихон тэрэби", несколько лет назад незадекларированными оказались от 20 млн до 30 млн иен ($137 тыс. - $205 тыс.), полученных при продаже билетов на платные вечера и приемы. "Котикай" является четвертой по численности фракцией в ЛДП и насчитывает 46 депутатов.