Парламент Японии отклонил проект резолюции о недоверии генсеку правительства

Речь идет о скандале, связанном со сбором средств путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают билеты, делая таким образом пожертвования

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Японии отклонила проект резолюции о недоверии генсеку кабмина, "второму человеку" в правительстве Хирокадзу Мацуно, которую накануне внесла на рассмотрение ведущая оппозиционная Конституционно-демократическая партия. Голосование транслировалось на сайте палаты.

Шаг оппозиции не имел шансов на успех с учетом большинства правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в парламенте. Он был предпринят для того, чтобы выразить недовольство реакцией Мацуно на появившиеся в его адрес обвинения в сборе политических пожертвований в нарушение правил финансовой отчетности.

Скандал касается сбора средств путем проведения приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, приобретают билеты, делая таким образом пожертвования. Собранные суммы должны декларироваться. Фракции ЛДП устанавливают нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, его опыта и авторитета. Однако, как утверждается, в ряде случаев политики получают благодаря проведению платных мероприятий больше средств, чем предусмотрено внутрипартийной нормой. Как предполагается, разница возвращалась некоторым политикам в виде так называемых откатов и могла использоваться в качестве средств для теневых политических фондов.

Генсек кабмина, как утверждается, за последние годы получил таким образом порядка 10 млн иен (около $70 тыс.). На своем посту Мацуно дважды в день проводит пресс-конференции, выступая от имени правительства. За последние дни ему задали десятки вопросов об откатах, в ответ на которые он повторял набор формулировок о том, что в настоящее время проводится проверка фактов и решения будут приняты по ее итогам.

Эти же формулировки Мацуно неоднократно повторял и в парламенте, отвечая на вопросы оппозиции. Отсутствие объяснений с его стороны Конституционно-демократическая партия назвала причиной вынесения на голосование проекта резолюции о недоверии. Кроме того, по данным газеты Yomiuri, во вторник оппозиция может внести в парламент проект резолюции о недоверии правительству во главе с премьером Фумио Кисидой, однако и он должен быть отклонен.

Расследование нарушений при сборе политических пожертвований ведется в отношении всех пяти основных фракций в правящей партии, однако до сих пор под подозрение попали лишь фракции покойного экс-премьера Синдзо Абэ, к которой принадлежит Мацуно, и экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи. Вместе с тем телеканал NHK сообщил со ссылкой на источники, что доходы от пожертвований занижала в отчетах и фракция, которую с 2012 года и до недавнего времени возглавлял Кисида. Скандал стал одной из причин снижения рейтингов правительства до рекордно низких показателей.