Reuters: на северо-западе Пакистана при взрыве погибли четверо полицейских

По данным агентства, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести в результате другой вылазки террористов

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере четверо сотрудников сил безопасности погибли, несколько ранены в результате взрыва в участке полиции в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести в результате другой вылазки террористов, совершенной в округе Дера-Исмаил-Хан в той же провинции.

Ответственность за инциденты взяла на себя запрещенная террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка запрещенного в РФ движения "Талибан").

ТТП пользуется широкой поддержкой Афганистана, который отказывается от борьбы с этой базирующейся на его территории группировкой под предлогом того, что пакистанские талибы воевали вместе с "Талибан" против войск США.

В декабре 2022 года переговоры властей Пакистана с ТТП о прекращении террористических вылазок зашли в тупик и были прерваны. По данным пакистанского МВД, с августа 2021 года, когда в Афганистане захватили власть талибы, число терактов в Пакистане возросло на 60% и составило 420. Количество терактов с участием террористов смертников увеличилось на 500%, до 141.