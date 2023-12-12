12 декабря, 06:04

СМИ: бойцам элитного афганского спецназа в Пакистане грозит высылка на родину

По словам бывшего командующего Объединенными вооруженными силами Великобритании Ричарда Бэрронса, отказ Британии принять этих спецназовцев "является позором, отражением двуличия как нации либо некомпетентности"

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Бойцам элитного афганского спецназа CF333, подготовленным британскими инструкторами и укрывающимся сейчас в Пакистане, грозит депортация в Афганистан из-за отказа Лондона разрешить им въезд в Соединенное Королевство. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Отказ Великобритании принять этих спецназовцев "является позором, отражением двуличия [Британии] как нации либо некомпетентности", приводит корпорация слова бывшего командующего Объединенными вооруженными силами Великобритании Ричарда Бэрронса, 12 лет прослужившего в Афганистане. "Это предательство, и ценой этого предательства будут люди, которые служили с нами и которые умрут или проведут свою жизнь в тюрьме", - отметил Бэрронс.

В 2021 году экс-премьер Борис Джонсон заявил британскому парламенту, что служба этого афганского спецназа была "невероятно важна", добавив, что Великобритания сделает "все возможное, чтобы обеспечить для них "безопасный выход".

С 1 ноября в Пакистане проводится кампания по выдворению на родину иностранцев без виз и документов. Она началась после того, как 31 октября истек крайний срок для добровольного выезда из Пакистана всех нелегальных иммигрантов, большинство из которых составляют граждане Афганистана. К настоящему времени не менее 374 тыс. беженцев возвратились в Афганистан из Пакистана.

Как заявило временное правительство Пакистана, за последние четыре десятилетия на основе Женевской конвенции в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания и подлежат депортации. 

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